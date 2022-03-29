Ковровская городская прокуратура направила в суд дело о мошенничестве сотрудников системы...

Ковровская городская прокуратура направила в суд дело о мошенничестве сотрудников системы регионального УФСИН России с использованием служебного положения - сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Обвинительное заключение утверждено в отношении бывшего начальника ФКУ ИК-7 УФСИН России по Владимирской области и заместителя начальника этого же учреждения.Пользуясь служебным положением, злоумышленники совместно решили похитить денежные средства страховой организации. С этой целью они инициировали служебную проверку по данному факту под видом несчастного случая, якобы имевшего место. В августе-сентябре 2021 года, получив пакет документов, подтверждающих наступление страхового случая, сотрудники страховой организации, введенные в заблуждение, перечислили на банковский счет одного из обвиняемых страховую выплату в размере более 71 тыс. рублей, которыми злоумышленники впоследствии распорядились по своему усмотрению.Вину в совершении преступления обвиняемые признали в полном объеме.Фото: freepik