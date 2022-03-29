По данным регионального оперштаба, за сутки госпитализация потребовалась 57 жителям Владимирской...

По данным регионального оперштаба, за сутки госпитализация потребовалась 57 жителям Владимирской области с диагнозом коронавирус.Также стало известно, что 1993 человек пошли на поправку. Всего переболевших на территории 33 региона - 130 155 человек.Напомним, на территории Владимирской области за прошедшие сутки 29 марта 2022 года лабораторно подтверждено 152 случая заболеваний коронавирусной инфекцией.Фото: https://pixabay.com/ru/