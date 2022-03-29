В Ковровском районе Владимирской области задержали преступную группу похитителей дизельного топлива из магистрального нефтепродуктопровода (МНПП) Горький – Ярославль. Похитители крали

В Ковровском районе Владимирской области задержали преступную группу похитителей дизельного топлива из магистрального нефтепродуктопровода (МНПП) Горький – Ярославль. Похитители крали нефтепродукты через криминальную врезку в МНПП с отводом длиной 460 метров, проложенную к накопительной металлической емкости с погружным насосом для налива похищенного топлива. Злоумышленники вывозили дизтопливо на машине «Газель». Двоих мужчин поймали с поличным на