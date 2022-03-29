Во Владимирской области онкобольная женщина вернула деньга за покупку льготных лекарств через суд. Установлено, что женщина наблюдается в Областном клиническом онкологическом диспансере

Во Владимирской области онкобольная женщина вернула деньга за покупку льготных лекарств через суд. Установлено, что женщина наблюдается в Областном клиническом онкологическом диспансере и городской больнице ЗАТО г. Радужный по онкологическому заболеванию. Согласно заключениям врачебных комиссий пациентке назначили лечение препаратом, включенным в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Несмотря на наличие права на бесплатное лекарственное