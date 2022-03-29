Иммунизацию прекратили досрочно.

Во Владимире досрочно закрыли пункт вакцинации от коронавируса, который располагался в Драмтеатре. Медики съехали 28 марта. Причина - старт восстановления здания после пожара.Ранее Депздрав сообщал, что иммунизацию намеревались 30 марта. Ведомство приносит владимирцам извинения за доставленные неудобства.Все желающие могут пройти процедуру без предварительной записи в Городской поликлинике №2 на улице Никитской. Режим работы: в будни – с 8 до 16 часов, в субботу – с 10 до 14. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.Напомним, что прививку в 33-ем регионе сделали уже более 646 тысяч человек, из них почти 623 тысячи получили обе инъекции противовирусного препарата.