Во владимирском парке Патриот может появиться новый арт-объект, буква Z - в поддержку специальной...

Во владимирском парке Патриот может появиться новый арт-объект, буква Z - в поддержку специальной операции на Украине и российской армии.Такое предложение в городскую и областную администрацию направили члены проекта "Подари городу",отделения "Опоры России" при поддержке общественников и жителей областного центра. Организаторы патриотической акции уже подобрали мастеров-скульпторов, которые в кратчайшие сроки смогут осуществить их задумку. Также рассматривается и возможность проведения конкурса среди владимирцев.Букву Z планируется установить к 12 июня - ко Дню России.