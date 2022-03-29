Эксперты ВТБ предупреждают клиентов, что на фоне текущей рыночной конъюнктуры возможно увеличение мошеннической активности, и рынок недвижимости не станет исключением. С целью защиты ..

Эксперты ВТБ предупреждают клиентов, что на фоне текущей рыночной конъюнктуры возможно увеличение мошеннической активности, и рынок недвижимости не станет исключением. С целью защиты интересов клиентов специалисты банка рассказали о том, как обеспечить финансовую безопасность при проведении сделок.Клиентам, которые в ближайшее время хотят приобрести объект у застройщика, эксперты ВТБ рекомендуют проверить, как давно он работает на рынке и насколько крупным является его бизнес. Представители банка советуют изучить, насколько устойчивой является компания – например, как она прошла предыдущие сложности на финансовых рынках, в том числе – во время пандемии.Стоит также убедиться, что застройщик предлагает покупку именно через эскроу-счет. Если совершение сделки предполагается по другой схеме, обязательно попросите предъявить заключение о соответствии критериям.Также нужно проверить, размещена ли информация о застройщике и объекте в Единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС). Следует оценить сроки и динамику производимых работ: соответствует ли состояние объекта тому, что заявлено в плане, нет ли задержек и так далее. Если будут отодвинуты сроки сдачи проекта, дольщики смогут претендовать на выплату неустойки, напоминают эксперты ВТБ.При покупке объекта на вторичном рынке рекомендуется выяснить, не была ли проведена перепланировка квартиры – это можно сделать, сравнив технический паспорт с текущим состоянием объекта. Также необходимо убедиться в том, что продавец рассчитался с долгами по коммунальным услугам и капитальному ремонту или, при их наличии, учесть данные расходы в цене сделки. Следует обговорить с продавцом, что останется в квартире на момент ее передачи покупателю и составьте опись имущества.Кроме того, в ряде случаев при покупке квартиры на вторичном рынке существует риск предъявления требований со стороны третьих лиц - родственников продавца или предыдущих собственников. Чтобы избежать вероятных сложностей, эксперты ВТБ рекомендуют воспользоваться инструментами, позволяющими защитить сделку. Такие продукты предлагают страховые и некоторые специализированные компании.При выборе недвижимости стоит руководствоваться принципом "доверяй, но проверяй". Поэтому эксперты банка призывают потенциальных покупателей квартир внимательно проверять информацию в объявлениях и не доверять подозрительным звонкам, во время которых могут пообещать приобретение квартиры на излишне выгодных условиях. Подобные схемы могут быть мошенническими – к примеру, от имени риелторского агентства клиенту могут предложить вариант покупки квартиры, выслать информацию о ней на почту и попросить перечислить деньги якобы на первый взнос. ВТБ рекомендует не совершать никаких финансовых действий до момента, пока клиент самостоятельно не увидит объект недвижимости, не изучит все необходимые документы и проверит их.Максимально обезопасить финансы помогут профессионалы. Поэтому банк советует проводить операции, особенно на вторичном рынке, только с помощью проверенных площадок и не пренебрегать услугами профессиональных риелторов. Например, при совершении сделок с помощью группы ВТБ клиентам доступна полная проверка недвижимости и ее истории, в том числе надежность застройщика, размещение информации о компании и приобретаемом объекте в единой информационной системе жилищного строительства, оценка сроков и динамики производимых работ, возможная перепланировка квартиры. Кроме того, группа ВТБ проведет юридическую проверку недвижимости. Специалисты изучат информацию по предыдущим сделкам с объектом, проверят все документы, подготовят отчет о рисках и дадут рекомендации по их устранению. Проверка проводится по любым типам недвижимости с кадастровым номером. Для обеспечения финансовой безопасности сделки клиентам группы ВТБ доступен сервис безопасных расчетов.Клиентам, планирующим продать недвижимость в ближайшее время, представители банка советуют аккуратно управлять ценой объекта и не завышать ее слишком сильно. Завышенная стоимость может привести к увеличению времени экспозиции вашего объявления, на что могут обратить внимание при оценке квартиры.При проведении альтернативной сделки (как и любой другой) эксперты советуют обращать внимание на гражданство ее участников – в некоторых случаях могут потребоваться дополнительные юридические действия. При этом важно, чтобы были проверены все сделки в "альтернативе”, так как при срыве даже одной транзакции "разваливается” вся цепочка, а это может обернуться потерей и времени, и денег.