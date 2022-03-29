В Муроме 34-летнего местного жителя обвиняют в краже денег с банковской карты. Следствием установлено, что в конце декабря 2021 года мужчина оплачивал покупки в магазине с помощью чужой

В Муроме 34-летнего местного жителя обвиняют в краже денег с банковской карты. Следствием установлено, что в конце декабря 2021 года мужчина оплачивал покупки в магазине с помощью чужой банковской карты. Он потратил с нее 5 тысяч рублей. А когда денежные операции по карте были заблокированы, выбросил ее. Карту местному жителю предложил взять приятель, который нашел