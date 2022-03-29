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<a href="https://33live.ru/novosti/29-03-2022-zhitelya-yurevca-zaderzhali-za-samovolnoe-podklyuchenie-k-elektrosetyam.html" target="_blank">Жителя Юрьевца задержали за самовольное подключение к электросетям</a> - Он вёл себя грубо, нарушал общественный порядок.