Он вёл себя грубо, нарушал общественный порядок.
Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» провел очередной рейд по должникам с суммой долга свыше 100 тысяч рублей. В ходе мероприятия один из недобросовестных клиентов, не плативший год за горячую воду, свет и незаконно подключившийся к электрическим сетям, был доставлен в полицию.
Житель Юрьевца вёл себя грубо, нарушал общественный порядок. В результате на него составили протокол за «Мелкое хулиганство» и «Самовольное подключение и использование электрической и тепловой энергии». Теперь владимирцу грозит крупный штраф и арест на срок до 15 суток.
Всего в марте специалисты Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» провели 11 рейдов.
Представители компании еженедельно проверяют адреса, где проживают недобросовестные клиенты, производят ограничение поставок, составляют акты самовольного подключения, а также ведут разъяснительные беседы.
Как уточнили в пресс-службе «ЭнергосбыТ Плюс», если потребитель продолжает игнорировать требования закона, дело передаётся в суд. С начала 2022 года компания направила более 2 750 исковых заявлений.
По решению Фемиды неплательщику может грозить арест банковских счетов и имущества, запрет на выезд за рубеж и на совершение регистрационных действий с машиной или недвижимостью.
Энергосбытовая компания готова предложить реструктуризацию долгов для граждан, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Оставить заявку на рассрочку можно на организации через форму «Обратная связь» или по электронной почте: [email protected]
Для своевременной оплаты можно обратиться в любое отделение компании, а также воспользоваться