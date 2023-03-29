Трансляция выступления начнётся в 11 часов на официальном сайте Белого дома.

Александр Авдеев выступит с отчётом на заседании Законодательного Собрания 30 марта. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.Отчёт затронет основные аспекты социально-экономического развития региона и итоги работы правительства.Трансляция выступления начнётся в 11 часов на официальном сайте Белого дома.