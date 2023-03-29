Количество заболевших после перекуса в ковровской пиццерии «То-То» достигло 26 человек. На складе...

Количество заболевших после перекуса в ковровской пиццерии «То-То» достигло 26 человек.На складе пиццерии «То-То» в городе Коврове обнаружены продукты с истекшем сроком годности и не только...Об этом информирует пресс-служба Роспотребнадзора по Владимирской области. 29 марта выявлено 4 новых случая заболевших.Сообщается, что проведена проверка предприятия общественного питания «ИП Дмитриевой О. В.» и поставщиков продукции.Выявлены многочисленные нарушения:- на предприятии «То-То» отсутствует производственный контроль, не установлен порядок отбора и периодичность лабораторных исследований проб пищевых продуктов и сырья;- нет разделения по цехам, отсутствует поточность технологических процессов, отмечается пересечение потоков сырой и готовой продукции;- отсутствует достаточное количество раковин для раздельной обработки сырой, мясной и рыбной продукции, нарушены требования к обработке яиц, овощей, разделочного инвентаря для готовой и сырой продукции;- входной контроль за осмотрами работников на наличие заболеваний и кишечных инфекций на предприятии не проводился;- к работе допущены лица без медицинского осмотра и профессиональной гигиенической подготовки (из 30 сотрудников у 12 отсутствуют медицинские книжки);- нарушено требование к уборке производственных, санитарно-бытовых помещений и санитарного узла, не предусмотрено раздельное хранение уборочного инвентаря.На момент проверки на складе «ИП Дмитриевой О.В.» (г. Ковров, ул. Строителей, д. 27) обнаружена пищевая продукция промышленного изготовления с истекшим сроком годности; плодово-овощная продукция, яйца куриные, полуфабрикат из мяса птицы без маркировки; полуфабрикаты с нарушением условий хранения (температурного режима).Проведены внеплановые проверки поставщиков продуктов с проведением лабораторно – инструментальных исследований, в ходе которых также выявлены нарушения санитарного законодательства.Фото: pxfuel.com