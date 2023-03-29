Маэстро Артём Маркин рассказал о предстоящих событиях Танеевского фестиваля.
Одно из главных...
Маэстро Артём Маркин рассказал о предстоящих событиях "Танеевского фестиваля".
Одно из главных музыкальных событий этой весны. Уже 1 апреля во Владимире откроется юбилейный Танеевский музыкальный фестиваль. Он станет пятым по счёту. О программе этого года "Вестям" рассказал Артём Маркин, директор центра классической музыки, главный дирижёр Владимирского губернаторского симфонического оркестра, художественный руководитель "Танеевского фестиваля".