Маэстро Артём Маркин рассказал о предстоящих событиях Танеевского фестиваля. Одно из главных...

Маэстро Артём Маркин рассказал о предстоящих событиях "Танеевского фестиваля".Одно из главных музыкальных событий этой весны. Уже 1 апреля во Владимире откроется юбилейный Танеевский музыкальный фестиваль. Он станет пятым по счёту. О программе этого года "Вестям" рассказал Артём Маркин, директор центра классической музыки, главный дирижёр Владимирского губернаторского симфонического оркестра, художественный руководитель "Танеевского фестиваля".