30 марта 2023 года судят о том, каким будет лето. В народном календаре дата получила название...

30 марта 2023 года судят о том, каким будет лето. В народном календаре дата получила название Алексей Теплый. Православная церковь в этот день почитает преподобного Алексия, человека Божия. На Руси святой Алексий пользовался большой любовью и почетом.Что можно делать в день Алексея?Хозяйки собирали на Алексея Теплого талую воду и в дальнейшем стирали в ней – считалось, что это придает одежде долговечность. Поэтому хорошо сегодня заниматься стиркой.В этот день можно готовить инвентарь к предстоящей полевой страде.Начинается сбор берёзового сока. Такой напиток не только пили, что, кстати, сулило хорошее здоровье, но также готовили напитки, например, берёзовый взвар. Собирали и берёзовые почки, из которых делали лечебные настои.Талая вода сегодня обладает магическими свойствами — если ей умыться, то она может подарить молодость и красоту.Что нельзя делать в день Алексея?Нельзя отправляться в дорогу, дальний путь, путешествие — к проблемам и трудностям.Нельзя планировать важные дела и начинать новые — на пути к успеху будет очень много препятствий.В день Алексея Теплого ни в коем случае нельзя выкидывать снег, упавший с крыши.Народные приметы на 30 мартаДеньги найти — к большой прибыли в скором времени.Большие ручьи — к большому половодью.Много звонких и быстрых ручьёв — урожай будет богатым.Журавли прилетели — к теплу.Трясогузки прилетели — скоро начнётся половодье.Гуси летят на большой высоте — перед снегопадом.Фото pxfuel.com