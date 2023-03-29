30 марта 2023 года судят о том, каким будет лето. В народном календаре дата получила название...
30 марта 2023 года судят о том, каким будет лето. В народном календаре дата получила название Алексей Теплый. Православная церковь в этот день почитает преподобного Алексия, человека Божия. На Руси святой Алексий пользовался большой любовью и почетом.
Что можно делать в день Алексея?
Хозяйки собирали на Алексея Теплого талую воду и в дальнейшем стирали в ней – считалось, что это придает одежде долговечность. Поэтому хорошо сегодня заниматься стиркой.
В этот день можно готовить инвентарь к предстоящей полевой страде.
Начинается сбор берёзового сока. Такой напиток не только пили, что, кстати, сулило хорошее здоровье, но также готовили напитки, например, берёзовый взвар. Собирали и берёзовые почки, из которых делали лечебные настои.
Талая вода сегодня обладает магическими свойствами — если ей умыться, то она может подарить молодость и красоту.
Что нельзя делать в день Алексея?
Нельзя отправляться в дорогу, дальний путь, путешествие — к проблемам и трудностям.
Нельзя планировать важные дела и начинать новые — на пути к успеху будет очень много препятствий.
В день Алексея Теплого ни в коем случае нельзя выкидывать снег, упавший с крыши.
Народные приметы на 30 марта
Деньги найти — к большой прибыли в скором времени.
Большие ручьи — к большому половодью.
Много звонких и быстрых ручьёв — урожай будет богатым.
Журавли прилетели — к теплу.
Трясогузки прилетели — скоро начнётся половодье.
Гуси летят на большой высоте — перед снегопадом.
Фото pxfuel.com