Паводок отрезал сотни людей от большой земли в Вязниковском районе. Работу лодочной переправы...

Паводок отрезал сотни людей от "большой земли" в Вязниковском районе.Работу лодочной переправы через Клязьму проверили инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России. Сотрудники Центра ГИМС ежедневно контролируют работу лодочной переправы. Пирс на переправе оборудован информационным стендом и спасательным кругом. Таковы требования. Кроме того, инспекторы следят, чтобы на каждом из пассажиров лодок были спасательные жилеты. Две моторных лодки работают ежедневно с 7 до 10-ти утра и с пяти до семи вечера. Со дня открытия лодочной переправы на лодках уже перевезли свыше четырёхсот человек, из них- 27 детей.Сергей Федунов, старший госинспектор по маломерным судам Центра ГИМС ГУ МЧС России по Владимирской области:- Жители, которым жизненно необходимо переправиться на другую сторону реки Клязьма и обратно, осуществляют перемещение с помощью данной лодочной переправы. Ежедневно где-то порядка ста человек переправляются. Примерно 60 утром, 60 вечером. Примерно так - сто, сто с небольшим. В выходные дни побольше.