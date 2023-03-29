Актер не хочет, чтобы беглецы вернулись на Родину

Актер не хочет, чтобы беглецы вернулись на РодинуПосле событий 24 февраля 2022 года многие звезды покинули родные палестины. Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри частным бортом улетела на Землю Обетованную. Чулпан Хаматова живет теперь в Латвии. Татьяна Лазарева эмигрировала в Испанию. Уроженка Литвы Ингеборга Дапкунайте с сыном обитает в Бельгии. Рената Литвинова и Земфира обосновались во Франции.А как относится к этим предавшим Россию коллегам Андрей Соколов, знакомый многим по фильма "Маленькая Вера"? О своей четкой и принципиальной гражданской позиции актер, поэт и гражданин рассказал на Втором открытом Российском фестивале современного и актуального кино "Алафейская гора", который при поддержке компании "Сибур" в эти дни проходит в Тобольске.Андрей Соколов гордится тем, что он – русский, что он – с Россией. "Для меня даже вопроса никогда не стояло, что может быть иначе, – заверил артист. – Я со своей страной и никогда от этого не откажусь. А недовольным коллегам могу сказать одно: "Когда пушки палят, а тебе чего-то не нравится, то рот закрой и молчи". Тем же, кто уехал. кто сделал свой выбор, мне и сказать нечего – скатертью им дорога. Но будет грустно, если они вернутся, займут прежние места и начнут диктовать нам свои условия. Тогда будет непонятно, ради чего все сейчас происходит".У актера есть и свой благотворительные проект "Культура в помощь Донбассу", который он организовал совместно с Союзом композиторов Евразии. "Мы много раз возили и гуманитарную помощь, и к ребятам в госпитали приезжали, – рассказал Соколов. – Это нормально, в этом ничего героического нет".