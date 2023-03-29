Усадьбу Храповицкого в посёлке Муромцево теперь будут охранять В январе текущего года глава...

Усадьбу Храповицкого в посёлке Муромцево теперь будут охранятьВ январе текущего года глава региона Александр Авдеев провёл совещание с профильными вице-губернаторами и министрами, генеральным директором Владимиро-Суздальского музея-заповедника и и.о. главы администрации Судогодского района Валерием Сафоновым по вопросам поэтапного восстановления усадьбы Владимира Храповицкого в посёлке Муромцево.Долгое время доступ до неё был открыт для всех. И конечно, это повлияло на внешний облик уникального строения.Стало известно, что Владимиро-Суздальский музей-заповедник заключил контракт на охрану замка Храповицкого. На сайте государственных закупок обозначена цифра в 1 998 596 рублей. Торги завершены в феврале.Напомним, что ещё в январе текущего года шёл разговор о необходимости провести комплекс ремонтно-реставрационных работ, а также решить вопросы благоустройства и реконструкции коммунальной инфраструктуры.Известно, что участники совещания разработали «дорожную карту» восстановления усадьбы Храповицкого, к реализации которой планировали приступить в феврале.«Работа предстоит большая, проект нужно воплощать в жизнь поэтапно. Важно, чтобы был восстановлен не только исторический облик ансамбля, парковая зона, каскадные пруды, но и чтобы преображение коснулось и посёлка Муромцево. Уверен, что он станет новым центром притяжения всего Судогодского района...», – отмечал Александр Авдеев.Читайте и смотрите также:Во Владимирской области объявлен конкурс на лучший проект благоустройства исторической части посёлка Муромцево: https://vladtv.ru/culture/142738/Дендрарий усадьбы Храповицкого в Муромцево пополнят 50 сибирских кедров: https://vladtv.ru/society/138267/Фото: ГТРК «Владимир»