В центре Владимира рухнул дом. 29 марта стало известно, что на улице «2-я Никольская» обрушилось...

В центре Владимира рухнул дом.29 марта стало известно, что на улице «2-я Никольская» обрушилось старое здание.Очевидцы выложили фотографии в группу Вконтакте «Подслушано во Владимире».На кадрах видно - «середины» дома теперь просто нет. Что вызвало обрушение — пока неизвестно. По неофициальной информации — здание было ветхое и старое. Им никто не занимался. Ремонтные работы не проводились.Также сообщается, что обошлось без жертв.Комментарий администрации города Владимира в социальной сети Вконтакте:- На данный момент управление ЖКХ выясняет собственника здания, чтобы связаться с ним для дальнейшей проверки. Здание нежилое, пострадавших нет.Фото: группа Вконтакте «Подслушано во Владимире»