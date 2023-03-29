В Коврове водитель пытался съесть наркотик на глазах у госавтоинспекторов. Как сообщает...

В Коврове водитель пытался съесть наркотик на глазах у госавтоинспекторов.Как сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области, в середина марта на улице Зои Космодемьянской в Коврове был задержан водитель автомобиля «Ниссан».Госавтоинспекторы сразу же отметили, что мужчина за рулём находится в неадекватном состоянии. У водителя не оказалось прав, он вёл себя странно.В процессе составления протокола об административном правонарушении, мужчина попытался съесть содержимое двух пакетиков с порошкообразным содержимым, которые хранил при себе.Полицейские изъяли вещество и направили на экспертизу. Оказалось, что это наркотическое средство мефедрон массой 1,74 грамма.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств».Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Фото: pxfuel.com