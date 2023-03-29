Благодаря прокуратуре его обеспечили льготными лекарствами.

В Муроме 91-летнего инвалида не обеспечили льготными лекарствами. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.Мужчина страдает заболеванием почек. Лечащий врач выписал пенсионеру рецепт на лекарства. Однако в аптеке препарат отсутствовал. В результате пациент вынужден был лечиться за свой счёт.Прокурор подал иск с требованиями бесперебойно обеспечивать пожилого человека медикаментами, а также взыскать потраченные на терапию деньги. Фемида встала на сторону прокуратуры. Исполнение решения находится на контроле ведомства.