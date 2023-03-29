В Муроме лишь после вмешательства прокуратуры 91-летний мужчина был обеспечен льготным...

В Муроме лишь после вмешательства прокуратуры 91-летний мужчина был обеспечен льготным лекарством.Напомним, бесплатные или льготные лекарства — это часть «набора» социальных услуг. Их могут получать люди, нуждающиеся в особой поддержке государства.Муромской городской прокуратурой была проведена проверка исполнения законодательства по обращению 91-летнего местного жителя.Выяснилось, что он является инвалидом 2 группы и страдает заболеванием почек. Лечащий врач выписал ему льготные лекарства (рецепт на приобретение). Правда, в аптеке их не оказалось.В итоге пенсионер был вынужден самостоятельно искать и покупать необходимый препарат.Пресс-служба прокуратуры Владимирской области сообщает, что по результатам проверки прокурором в суд направлено исковое заявление с требованиями обеспечивать пациента жизненно важным лекарством, а также взыскании в его пользу денежных средств, затраченных на самостоятельное приобретение медикаментов. Речь шла и про компенсацию морального вреда.Требования прокурора судом удовлетворены. В настоящее время пациент обеспечен необходимым лекарством.Фото: pxfuel.com