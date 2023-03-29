Владимирец прописал в бабушкиной квартире десятки нелегальных мигрантов. За месяц прописал в чужой...

Владимирец прописал в бабушкиной квартире десятки нелегальных мигрантов.За месяц прописал в чужой квартире более 70-ти мигрантов. Владимирские полицейские выявили сразу два факта нарушения миграционного законодательства жителями областного центра.Так, за денежное вознаграждение 36-летний владимирец зарегистрировал в квартире своей бабушки несколько десятков граждан, прибывших в Россию из ближнего зарубежья. При этом пенсионерка об этом даже не подозревала.В организации аналогичной махинации также подозревается 31-летний житель Владимира. Мужчина предоставил в отдел по вопросам миграции документы о постановке на учет по месту своего жительства пятидесяти трёх уроженцев ближнего зарубежья. Однако реально предоставлять жилье фигурант не собирался, иностранцы по указанному адресу не проживали.Ирина Гавриченко ТИТР: начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области:- В настоящее время отделом дознания УМВД по г.Владимиру в отношении двоих граждан возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ.