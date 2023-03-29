Народный артист России, актёр Владимирского академического театра драмы удостоен театральной награды «Золотая маска».

Народный артист России, актёр Владимирского академического театра драмы удостоен театральной награды «Золотая маска». Премия вручена владимирцу за выдающийся вклад в развитие театрального искусства.«От души поздравляю! Желаю Вам, Николай Анатольевич, долго радовать своим талантом зрителей, творческих находок и доброго здоровья!» - поздравил актёра на своей странице в социальной сети депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.