С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 183191 владимирца.

Во Владимирской области 29 марта выявлено 74 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 23 человек. Ещё 10 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 9 - в Гусь-Хрустальном, по 5 - в Ковровском и Кольчугинском, 4 - в Вязниковском, 3 - в Александровском, по 2 - в Юрьев-Польском, Камешковском, Меленковском, Суздальском и Селивановском, по 1 - в Собинском, Киржачском, Петушинском и Гороховецком районах, а также в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 183191 владимирца. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 50707 заболевших во Владимире, 21723 - в Ковровском районе и 19872 - в Муроме.