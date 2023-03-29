Как поступить, чему научат и где работать после окончания ВлГУ. О главных темах Дня открытых...

Как поступить, чему научат и где работать после окончания ВлГУ. О главных темах Дня открытых дверей, который состоялся в опорном вузе региона, в нашем репортаже.По традиции День открытых дверей проходит сразу во всех институтах ВлГУ. Старшеклассники из школ Владимира и области, а также из других регионов приехали знакомится с Владимирским государственным университетом. В этот день вуз принял более 1200 гостей. Интересы у ребят, поступающих на программы высшего образования, самые разные.Даниил Григорьев, г.Владимир:- Я планирую поступать в ВлГУ на специальность «Машиностроение». Хочется приносить пользу стране и стать инженером.Дарья Смакотина, г.Судогда:- Я планирую поступать в институт информационных технологий на факультет «Программный инжиниринг». Я в дальнейшем хочу разрабатывать приложения, в частности.Ксения Ославская, д.Вяткино Судогодского района:- Мне нравится изучать биологию, мне нравится изучать почву, и мне бы хотелось связать свою жизнь с изучением почвы. Здесь хорошая подготовка в плане дальнейшей работы.Екатерина Холомьёва, г.Иваново:- Моим знакомым нравится обучение в ВлГУ, их устраивает система образования, преподаватели, проживание. И они видят в этом своё будущее.Знакомство с университетом, преподавателями и руководством, экскурсии по учебным аудиториям и лабораториям, мастер-классы. Посетителей интересовало всё — правила поступления, стипендии, общежитие, а также научная, спортивная и творческая деятельность студентов. В этом году ВлГУ предлагает абитуриентам более 150 программ подготовки по востребованным в экономике направлениям. Ведущие работодатели региона принимают участие в обучении студентов, что гарантирует высокое качество образования.Алексей Панфилов, проректор по образовательной деятельности ВлГУ:- Мы даем нашим абитуриентам, а в дальнейшем — нашим студентам — возможность максимально широко реализовать себя для последующего дальнейшего трудоустройства. Мы готовим специалистов практически для всех отраслей социально-экономического развития региона.Но сейчас самое важное — спокойная и взвешенная подготовка к поступлению. Специалисты вуза рекомендуют внимательно изучить правила приёма и начать собирать документы для поступления. На заочную форму обучения приём документов начнется уже в середине апреля.Елена Давлетярова, заместитель ответственного секретаря приемной комиссии ВлГУ:- Сейчас необходимо хорошо подготовиться к Единому государственному экзамену, потому что вступительными испытаниями в вуз являются именно результаты Единых государственных экзаменов. По возможности набрать дополнительные баллы за счет индивидуальных достижений. Ну, а вообще успокоиться и правильно выбрать то направление подготовки, на которое хотелось бы поступить.Вся актуальная и достоверная информация о поступлении размещена на сайте приёмной комиссии ВлГУ. Специалисты готовы проконсультировать абитуриентов по телефону и в соц. сетях. Следующий День открытых дверей состоится 2 апреля – для поступающих на программы среднего профессионального образования.Наталья Головешкина при содействии пресс-службы ВлГУ.Приёмная комиссия ВлГУ (4922) 479-978https://prkom.vlsu.ru/, https://vk.com/prkom.vlsu