Он вонзил нож ей в шею.

В Муромском районе 46-летний мужчина зарезал коллегу из-за накопленных обид. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома.По версии следствия, около девяти часов вечера 23 марта женщина довезла работника до деревни Пестенькино. В какой-то момент завязалась ссора. Муромлянин нанёс жертве один удар ножом в шею. От полученной раны 41-летняя потерпевшая скончалась на месте ЧП.Душегуб скрылся с места преступления, но был задержан по горячим следам. На допросе он признал свою вину. Сейчас убийца заключен под стражу.