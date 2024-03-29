В Александрове «черный лесоруб» на год отправится в колонию за незаконный спил деревьев на крупную...

В Александрове «черный лесоруб» на год отправится в колонию за незаконный спил деревьев на крупную суммуАлександровским городским судом вынесен приговор в отношении 26-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья. Он обвиняется в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере (ч. 3 ст. 260 УК РФ).Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, осенью 2021 года осуждённый недалеко от карьера в районе деревни Николаевки (на границе с Ярославской областью), где проживал и работал, незаконно спилил 285 берёз и 13 осин объёмом 240 кубических метров.Ущерб лесному фонду составил более 1,6 млн рублей. Полученную древесину он продавал своим знакомым из близлежащих населённых пунктов, а также руководству организации, разрабатывавшей карьер.В октябре 2023 года злоумышленник скрылся и был задержан в Москве 11 марта 2024 года.В настоящее время мужчина вину признал, частично возместил причинённый ущерб.Суд назначил виновному 1 год колонии общего режима. Кроме того, удовлетворены исковые требования ГКУ «Александровское лесничество» о взыскании ущерба на сумму почти 1, 4 млн рублей.Приговор в законную силу не вступил.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений