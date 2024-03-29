Об этом сообщил губернатор Владимирской области у себя в телеграм-канале.

Авдеев провёл совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба. Об этом сообщил губернатор Владимирской области у себя в телеграм-канале.В нём приняли участие представители Министерства по чрезвычайным ситуациям, а также сотрудники надзорных и правоохранительных органов. Необходимость усиления мер безопасности диктуют предстоящие массовые мероприятия – день семьи, любви и верности; юбилей Суздаля и другие праздники.«Мы договорились в течение весны ещё раз провести совместные профилактические осмотры объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта, религиозных объектов и так далее», – пишет глава региона.Кроме того, во Владимирской области будет внедрена система «Безопасный город», которая поможет максимально быстро отреагировать на любые ЧП. Также сотрудникам МВД и Росгвардии будут выписаны региональные доплаты, чтобы стабилизировать кадровый состав. В апреле власти определятся, кому и сколько будут выдаваться средства.