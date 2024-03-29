В Александрове судили «черного лесоруба» – 26-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья. Обвиняемый незаконно спилил почти 300 деревьев, тем самым причинив крупный ущерб лесному

В Александрове судили «черного лесоруба» – 26-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья. Обвиняемый незаконно спилил почти 300 деревьев, тем самым причинив крупный ущерб лесному фонду РФ. Как сообщили в прокуратуре, осенью 2021 года недалеко от карьера в районе деревни Николаевки (на границе с Ярославской областью) осужденный спилил спилил 285 берёз и 13 осин объёмом