В Александрове судили «черного лесоруба» – 26-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья. Обвиняемый незаконно спилил почти 300 деревьев, тем самым причинив крупный ущерб лесному
<a href="https://33live.ru/novosti/29-03-2024-chernogo-lesoruba-kotoryj-spilil-v-aleksandrovskom-rajone-pochti-300-derevev-prigovorili-k-lisheniyu-svobody.html" target="_blank">«Черного лесоруба», который спилил в Александровском районе почти 300 деревьев, приговорили к лишению свободы</a> - В Александрове судили «черного лесоруба» – 26-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья. Обвиняемый незаконно спилил почти 300 деревьев, тем самым причинив крупный ущерб лесному
[url=https://33live.ru/novosti/29-03-2024-chernogo-lesoruba-kotoryj-spilil-v-aleksandrovskom-rajone-pochti-300-derevev-prigovorili-k-lisheniyu-svobody.html]«Черного лесоруба», который спилил в Александровском районе почти 300 деревьев, приговорили к лишению свободы[/url] - В Александрове судили «черного лесоруба» – 26-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья. Обвиняемый незаконно спилил почти 300 деревьев, тем самым причинив крупный ущерб лесному