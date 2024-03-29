Губернатор Владимирской области провел совместное заседание антитеррористической комиссии и...

Губернатор Владимирской области провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штабаВ регионе продолжится усиление мер безопасности. Губернатор Александр Авдеев провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба Владимирской области.Необходимость дальнейшего усиления безопасности продиктовал недавний теракт в подмосковном "Крокус-сити-холл", - отметил глава региона, а также обилие предстоящих массовых мероприятий во Владимирской области.Впереди - Всероссийский День семьи, любви и верности в Муроме, торжества в честь тысячелетия Суздаля.В течение весны в регионе пройдет специальный мониторинг. Будут проверены все учреждения образования, здравоохранения, культуры, спорта, религиозные объекты.Пройдут тренировки с частными охранными организациями.В центре внимания - и кадровый состав областных Управлений УМВД и Росгвардии. Для их сотрудников предусмотрят региональные доплаты. В апреле определят круг получателей мер поддержки и размер выплат. Безопасность жителей и правопорядок в регионе - приоритет, - подчеркнул губернатор Александр Авдеев.