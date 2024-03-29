Культура нашего региона продолжает привлекать внимание модной индустрии. На сей раз вдохновением послужили орнаменты Владимиро-Суздальской земли, в том числе знаменитый улыбающийся лев.

Культура нашего региона продолжает привлекать внимание модной индустрии. На сей раз вдохновением послужили орнаменты Владимиро-Суздальской земли, в том числе знаменитый улыбающийся лев. Ювелирный бренд «Онега» создает различные украшения и аксессуары с узнаваемым владимирцам рисунками. Совсем недавно компания выпустила платок с названием «Владимир». На нем изображены элементы белокаменной резьбы Дмитриевского собора и Георгиевской церкви. Также бренд