На мартовском заседании Заксобрания депутаты приняли новые социальные законы. Первый из них направлен на поддержку детей, страдающих непереносимостью глютена. В нашем регионе 22 ребенка с

На мартовском заседании Заксобрания депутаты приняли новые социальные законы. Первый из них направлен на поддержку детей, страдающих непереносимостью глютена. В нашем регионе 22 ребенка с таким диагнозом. Все, что содержит глютен, а это хлеб и любые хлебобулочные изделия, макароны, рис, гречка, колбасы и многое другое из нашего типичного меню, для таких детей под строгим запретом.