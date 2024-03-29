О том, как сильно поднимутся столбики термометров, рассказали специалисты Гидрометцентра.

Начало апреля запомнится владимирцам своей аномально летней погодой. О том, как сильно поднимутся столбики термометров, рассказали специалисты Гидрометцентра.Так, на следующей неделе воздух прогреется до 18-20 градусов. Синоптики пишут, что самым тёплым днём станет вторник. А самым холодным – воскресенье, там ожидается 9-10 градусов.В центре погоды «Фобос» эксперты отмечают, что такая погода больше погожа на июньскую, нежели апрельскую.