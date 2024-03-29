Об этом рассказали представители городской администрации.

Название нового моста через Рпень во Владимире выберут в четверг, 4 апреля. Об этом рассказали представители городской администрации.Сначала его хотели именовать в честь Александра Невского, но в качестве альтернативы активисты предложили другие названия – Красносельский либо Грамзаводской. Связано это с тем, что в городе и так много объектов, которые названы в честь полководца. На следующей неделе будет последнее заседание по этому вопросу.Ранее Рпенский проезд думали переименовать в шоссе или магистраль. По мнению чиновников, второй вариант подходит больше.