В региональном отделении Банка России предупредили жителей о новом виде мошенничества. Злоумышленники выдают себя за сотрудников налоговой службы и требуют предоставить декларацию на

В региональном отделении Банка России предупредили жителей о новом виде мошенничества. Злоумышленники выдают себя за сотрудников налоговой службы и требуют предоставить декларацию на доходы. Письмо, замаскированное под официальное, приходит на электронную почту. Мошенники просят перейти по ссылке, чтобы отправить налоговую декларацию. На открывшейся странице предлагается ввести личные данные и реквизиты банковской карты (ее номер, имя