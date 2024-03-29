С момента запуска «арктической ипотеки» в декабре 2023 года ее оформили более 840 клиентов.

С момента запуска «арктической ипотеки» в декабре 2023 года ее оформили более 840 клиентов. Общий объем сделок уже превышает 3,1 млрд рублей, а средний размер кредита составляет 3,7 млн рублей. И это только по статистике банка ВТБ.Наибольший объем выдач по программе приходится на Архангельскую область и Красноярский край. В основном по «арктической ипотеке» заемщики приобретают вторичное жилье, которое занимает около 80% в структуре выдач банка.«В этом году рынок ипотеки в России будет возвращаться к равномерному развитию с сокращением доли господдержки. На первый план выходят программы адресной помощи отдельным категориям заемщиков и регионам с недостаточными темпами ввода нового жилья. Среди них – арктические территории. Пока подавляющее большинство заемщиков покупают там недвижимость на вторичном рынке – из-за требования к средней стоимости квадратного метра. Мы ожидаем, что планируемая отмена этого ограничения значительно расширит возможности и даст дополнительный импульс для развития строительной отрасли и новой ипотечной программы», - отметил начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.«Арктическая ипотека» позволяет купить недвижимость в Мурманской области, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в ряде территорий, Архангельской области, Красноярского края, Республик Коми и Карелия по льготной госпрограмме.