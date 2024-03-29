Синоптики прогнозируют во Владимирской области повышение температуры воздуха и снижение...

Синоптики прогнозируют во Владимирской области повышение температуры воздуха и снижение атмосферного давленияПо прогнозам синоптиков, завтра (30 марта 2024 года) погода во Владимирской области будет облачная, возможен дождь.Температура воздуха днем до +11°C. Ночью столбик термометра опустится до +3°C.Ветер юго-западный, 4 метра в секунду.Атмосферное давление низкое, в течение суток будет меняться от 741 до 746 мм ртутного столба.Народный прогноз погодыЕсли пошёл дождь или снег, то лето порадует богатым урожаем, а если стоит ясная погода, то будет жарко и не уродятся грибы.Если 30 марта выдался тёплый день, то до конца весны будет тепло.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений