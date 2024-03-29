Смотрите «Вести» в 14:30: Большая вода близко… Большая вода близко... Подготовка к половодью -...

Смотрите «Вести» в 14:30: Большая вода близко…Большая вода близко...Подготовка к половодью - итоги рейда спасателей в Собинском районе.НатурПродуктМалый агробизнес региона - какая поддержка требуется? Итоги конференции сельхозпроизводителей.«У дяди Толи...»В Суздале героя этой черно-белой хроники знают все...Как сегодня живет и работает один из лучших водителей Суздальского АТП Анатолий Евдокимов?