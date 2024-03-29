Смотрите Вести в 21:05: какой вклад внесли наблюдатели в открытость и прозрачность президентских...

Смотрите "Вести" в 21:05: какой вклад внесли наблюдатели в открытость и прозрачность президентских выборов?Сила гражданского общества- Приоритеты - законность и доверие. Какой вклад внесли наблюдатели в открытость и прозрачность президентских выборов?У дяди Толи- В Суздале героя этой черно-белой хроники знают все...Один из лучших водителей Суздальского АТП Анатолий Евдокимов: сегодня и почти 40 лет назад...Солирует баян- И фестиваль памяти композитора Дмитрия Захарова..."Баян 33". Какую программу готовят артисты?