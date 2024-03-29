Приходит парень к великому мастеру боевых искусств и говорит:
- о, великий мастер, стань моим учителем
- чтобы стать моим учеником ты должен натренеровать волю... иди и возвращайся через 2 года
*прошло два года*
- о, великий мастер, я два года тренеровал свою волю, стань моим учителем
- чтобы стать моим учеником ты должен набраться терпения... иди и возвращайся через 5 лет
*прошло 5 лет*
- о, великий мастер, я пять лет набирался терпения, стань моим учителем
- чтобы стать моим учеником ты должен научиться зависать в воздухе на высоте 5 метров... иди и возвращайся через 10 лет
*прошло 10 лет*
- о, великий мастер, я десять лет учился зависать в воздухе на высоте 5 метров и смог это сделать, стань моим учителем
- ну ни х@я себе...
еще анекдот!