Повар из супермаркета потребовала компенсацию за то, что споткнулась о лежащий на полу картон.

В Гусь-Хрустальном женщина, работавшая поваром в супермаркете, запнулась о картон. В ходе инцидента она получила травму колена и потеряла сознание. Моральный вред оценили как ущерб средней тяжести.Как сообщает объединённая пресс-служба судов по Владимирской области, пострадавшая сотрудница направила иск в суд с требованием компенсации в размере 500 тысяч рублей. Суд сократил сумму до 130 тысяч рублей. Решение в силу не вступило и может быть обжаловано.