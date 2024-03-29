Определился победитель торгов на сдачу в аренду старинного особняка XIX века в центре Владимира. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Теперь заниматься восстановлением здания будет

Определился победитель торгов на сдачу в аренду старинного особняка XIX века в центре Владимира. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Теперь заниматься восстановлением здания будет московская фирма ООО «Ураган Групп». Эта организация предложила наибольшую цену за аренду здания в год на сумму, превышающую 5,5 миллионов рублей. Этот дом признан аварийным, в нем никто не живет. А