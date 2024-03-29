Строительство Центра культурного развития в Вязниках за 157 миллионов рублей отстает от...

Строительство Центра культурного развития в Вязниках за 157 миллионов рублей отстает от графикаКак сообщают в пресс-службе областной прокуратуры, в рамках проекта "Культура" с марта 2023 года в Вязниках идет строительство здания Центра культурного развития. Общая сумма контракта превысила 157 млн рублей. Работы должны быть завершены до 01.07.2024. Прокуратура района провела проверку.Выяснилось, что в настоящее время полностью завершены лишь подготовительные и земляные работы, произведено устройство фундамента и конструкций нулевого цикла.При этом устройство железобетонного каркаса здания, наружных стен, полов, лестницы, монтаж конструкций надземной части, кладочные работы (стены перегородки, установка лестницы) и фасадные работы (устройство фасада, монтаж противопожарных лестниц), в полном объеме не завершены. Общая готовность объекта составляет около 39 %, при этом, по актам выполненных работ готовность еще меньше и составляет всего 15 %.На строительстве задействованы около 15 человек и 3 единицы техники.,"Отставание от графика является значительным, существует риск несвоевременного завершения работ, количество работников и строительной техники недостаточно для выполнения взятых обязательств, в связи с чем прокурором руководителю подрядной организации внесено представление", - добавили в надзорном ведомстве.Главе администрации города внесено представление.С целью принятия конкретных мер, направленных на решение имеющихся проблем, межрайонной прокуратурой с участием представителя заказчика и подрядчика запланировано заседание рабочей группы.Завершение строительства объекта и ввод его в эксплуатацию находится на контроле прокуратуры.Фото: пресс-служба областной прокуратуры