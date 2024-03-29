Сергей Никонов из Владимира возвращается домой, сообщили на странице Красногорской городской больницы №1, где мужчина провел почти неделю. Сергей – один из тех, кто вечером 22 марта ..

Сергей Никонов из Владимира возвращается домой, сообщили на странице Красногорской городской больницы №1, где мужчина провел почти неделю. Сергей – один из тех, кто вечером 22 марта находился в «Крокус Сити Холле». На концерт он пришел вместе с гражданской супругой Марией.Когда началась стрельба, им удалось добраться до пожарного выхода на третьем этаже. Но прямо возле двери Сергей наглотался дыма и потерял сознание.Мужчина вспоминает, что, очнувшись на следующее утро в больнице, сразу начал искать Марию. Помогли местные медики. Женщину с отравлением угарным газом госпитализировали в НИИ им. Склифосовского. Она уже прошла лечение, и был выписана домой.