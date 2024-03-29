Посетители узнают факты из жизни и творчества композитора, увидят экспонаты XIX и XX веков, в том числе нотные книги, программки и архивные фотографии.

Выставка "Первая русская опера" и информационная экспозиция "Михаил Глинка. Музыкальные путешествия" Российского национального музея музыки, посвященные 220-летию со дня рождения великого русского композитора Михаила Глинки, открылись в Русском доме в Берлине. Они будут работать для посетителей до 31 июля, передает корреспондент ТАСС.Выставка была подготовлена Русским домом совместно с Берлинским обществом имени М. И. Глинки. Посетители узнают факты из жизни и творчества композитора, увидят различные экспонаты XIX и XX веков, в том числе нотные книги, программки и архивные фотографии. Благодаря артефактам гости выставки могут погрузиться в атмосферу того времени, когда впервые была исполнена первая русская опера "Жизнь за царя".Она состоит из четырех действий и эпилога. В опере рассказывается о событиях 1613 года, связанных с польской интервенцией. Автором либретто стал барон Егор Розен. В советский период вышла новая редакция, написанная поэтом Сергеем Городецким. Успех оперы "Жизнь за царя" оказал большое влияние на развитие русской оперной традиции, а также стал вдохновением для других русских композиторов.Посетители выставки также могут посмотреть фрагменты видеозаписи оперы "Иван Сусанин" Астраханского государственного театра Оперы и Балета, представленной на Соборной площади Астраханского Кремля 3 сентября 2023 года, а также эскизы костюмов этой постановки, выполненные Татьяной Кондрычиной.Экспозиция "Михаил Глинка. Музыкальные путешествия" была подготовлена Российским национальным музеем музыки. На ней представлены репродукции портретов великого композитора разных лет, его музыкальных рукописей, старинных нотных изданий, а также литографий XIX века с видами городов, которые посещал Глинка. Кроме того, гости могут послушать фондовые записи фрагментов из опер "Иван Сусанин" и "Руслан и Людмила", а также романсов и инструментальных сочинений композитора.Михаил Иванович Глинка (1804-1857 годы) - русский композитор, основоположник национальной классической музыки, автор первых русских опер "Жизнь за царя" ("Иван Сусанин"), "Руслан и Людмила", романсов "Не искушай меня без нужды" на слова Е. А. Баратынского, "Не пой, красавица, при мне" на слова А. С. Пушкина и других произведений. Родился в селе Новоспасском Ельнинского района Смоленской области, где в бывшем родовом имении композитора в 1982 году создан музей-усадьба. "Жизнь моя могла назваться жизнью путешественника", - вспоминал Глинка, успевший за свою жизнь побывать в Италии, Германии, Франции, Польше, Испании, не считая поездок по России - на Кавказ.В 1833-1834 годах Глинка жил в Берлине. Там он брал уроки гармонии и контрапункта у профессора Зигфрида Дена. Впоследствии Глинка еще не раз приезжал в столицу Германии, чтобы повидаться со своим учителем. Поездка 1856 года стала для композитора последней. Он заболел и умер 3 февраля 1857 года в доме №6 на улице Канонирштрассе. В настоящее время она названа в честь композитора.