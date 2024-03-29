За первую половину марта заемщики в Центральном федеральном округе (без учета Москвы и Московской области) оформили 932 жилищных кредита на 3,3 млрд рублей, что в два раза превышает результат за сопоставимый период февраля.

За первую половину марта заемщики в Центральном федеральном округе (без учета Москвы и Московской области) оформили 932 жилищных кредита на 3,3 млрд рублей, что в два раза превышает результат за сопоставимый период февраля. Такова статистика банка ВТБ.«В марте рынок недвижимости в России оживился, что отразилось и на росте объемов жилищного кредитования. По итогам месяца выдачи ипотеки в России могут достигнуть 500 млрд рублей, что более чем в 1,5 раза превысит результат февраля», – отмечает начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.По его словам, ситуация на рынке в этом году остается неопределенной, что повлияет на сокращение продаж к прошлому году. «Основной спрос клиентов сейчас приходится на программы с господдержкой, которые для банков по-прежнему имеют околонулевую доходность. Мы понимаем их социальную значимость, но продолжаем следить за финансовой конъюнктурой, не исключая дальнейших изменений. Итоговые результаты рынка в этом году будут зависеть от ожидаемой модернизации льготных программ, сроков и темпов снижения ключевой ставки, а также дальнейшего ужесточения риск-политики ЦБ РФ. Можно сказать, что рынок ипотеки сейчас остается очень «волатильным», – добавил он.По оценке Сергея Бабина, на фоне стремления правительства и ЦБ РФ снизить долю господдержки на первичном рынке программа будет становиться все более адресной. Прежде всего, фокус будет направлен на заемщиков, наиболее нуждающихся в финансовой поддержке – многодетных семей, врачей, учителей. Еще одним вектором станет поддержка российских регионов, где темпы ввода нового жилья пока недостаточны.