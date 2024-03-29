Об этом сообщил генерал-полковник Евгений Бурдинский, начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ.

Для выполнения гособоронзаказов предприятий региона в Коврове создадут научно-производственную роту. Об этом сообщил генерал-полковник Евгений Бурдинский, начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ.На данный момент в России сформировано десять подобных рот.«Учитывая востребованность сегодня таких подразделений, с июня этого года будет сформирована еще одна научно-производственная рота в Коврове Владимирской области», – рассказал Бурдинский.Новое подразделение будет направлено для поддержания кадрового потенциала на заводах оборонно-промышленного комплекса. По словам генерал-полковника, многие призывники остаются работать на подобных предприятиях после окончания службы.