В окрестностях деревни Леоново Петушинского района неочищенные сточные воды, сбрасываемые предприятием «Добросот», привели к гибели лесных насаждений.

В окрестностях деревни Леоново Петушинского района неочищенные сточные воды, сбрасываемые предприятием «Добросот», привели к гибели лесных насаждений. Нанесённый ущерб превысил 36 млн рублей. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Правоохранители направили в суд иск о взыскании с компании урона, причинённого природе.«В настоящее время судом по требованию прокурора приняты обеспечительные меры, направленные на запрет предприятию осуществлять сброс неочищенных сточных вод на участок лесного фонда», - отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.Также юрлицо и руководитель привлечены к административной ответственности и оштрафованы на 130 тыс. рублей.