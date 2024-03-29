В учебные части отправилась ещё одна группа добровольцев из Владимирской области. 28 марта в...

В учебные части отправилась ещё одна группа добровольцев из Владимирской области.28 марта в учебные части отправилась ещё одна группа добровольцев из Владимирской области.Все они будут служить по контракту в зоне специальной военной операции.Напутствия защитникам прозвучали от представителей областного военного комиссариата, ветеранов, юнармейцев, волонтёров, родных и друзей.Александр, доброволец (Меленковский район):- Я сам из Владимирской области, но рожденный в городе Луганске, и мать оттуда - из Луганской Народной республики. И раз случилась такая беда, сам Бог велел нам защищать нашу любимую Россию!