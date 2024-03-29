Весенняя живность: во Владимирской области проснулись первые насекомые Владимирцы делятся...

"Весенняя живность": во Владимирской области проснулись первые насекомыеВладимирцы делятся кадрами в соцсетях.На этом - бабочка Крапивница из Вязников. Красавица расправила крылья прямо на снегу. Этот вид бабочек всегда просыпается ранней весной, потому что, в отличие от других, - зимует не в виде куколки или гусеницы, а уже будучи взрослой особью. Питаются они соком деревьев или нектаром первоцветов.Добавим, на свет выползли и клещи. Неприятной новостью поделились владимирские рыбаки.