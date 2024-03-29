Владимирская область готовится к периоду половодья.
На пороге большой воды. Область готовится к...
Владимирская область готовится к периоду половодья.
На пороге большой воды. Область готовится к периоду половодья. Оно, по прогнозам, будет интенсивным.
Сотрудники Управления МЧС провели рейд в Собинском районе. Подробности - у Марии Платанюк.
Быстрокрылые, глазастые "птички" ведут разведку в небе. Беспилотники помогут контролировать период большой воды. Главная задача- пройти его безопасно. С коптеров оценивают ситуацию в Больших Сокольниках Собинки. Микрорайон может попасть в зону подтопления, подчеркивает Кямран Байрамов.
Кямран Байрамов, старший инженер отделения применения беспилотных авиационных систем ЦУКС ГУ МЧС России по Владимирской области:
- Подтопленных участков обнаружено не было. Данный вид работ - воздушная разведка производится ежедневно на всей территории Владимирской области.
Малые реки региона уже пробудились ото сна. На больших водных артериях начинается ледоход. По прогнозам, паводок в области будет интенсивным.
Вадим Лобастов, начальник управления гражданской обороны и защиты населения Главного Управления МЧС России по Владимирской области:
- В случае прохождения весеннего половодья по наихудшему сценарию, на территории области в зону подтопления могут попасть 25 населённых пунктов. В состав которых входит свыше полутора тысяч домов и свыше трех с половиной тысяч жителей.
Половодье может отрезать от большой земли три десятка населенных пунктов. К примеру, в вязниковском Заречье к паводку уже готовы. Отлажены вопросы снабжения, медпомощи, выплачены пенсии.
Скоро заработает лодочная переправа. О возможности в случае необходимости "переждать" паводок в пунктах временного размещения извещают и в Собинском районе.
Вместе с сотрудниками местной администрации спасатели провели рейд. Раздав жителям специальные памятки. Паводок - то непростое время, когда огонь и вода "ходят рядом".
Мария Платанюк "Вести-Владимир" при содействии пресс-службы регионального Управления МЧС.