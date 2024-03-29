Спасатели 33-го региона выяснили, кто быстрее всего ликвидирует последствия ДТП.

Спасатели 33-го региона выяснили, кто быстрее всего ликвидирует последствия ДТП. Об этом рассказала ГУ МЧС России по Владимирской области.За победу боролись 8 команд. Участники спасали условно пострадавших в аварии, оказывали первую помощь и ликвидировали условное возгорание. Оценивались умение обращаться со спецоборудованием и правильность действий.В результате лучшими стали спасатели из Вязников. Второе место заняла команда региональной столицы, на третьем – спасатели Мурома.